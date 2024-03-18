В Москве 16-летний школьник угнал и разбил Mercedes-Benz отца

В Москве 16-летний призер чемпионата РФ по картингу угнал Mercedes-Benz GLS 350 своего отца и разбил транспортное средство. Как сообщает Telegram-канал Shot, молодой человек оказался пьян.

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 16 марта. Школьник сел за руль автомобиля и поехал кататься по столице, однако в Ховрино не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на улице Дыбенко. Машину перевернуло несколько раз, однако подросток отделался легкими травмами.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель несовершеннолетний, а дорогая иномарка оформлена на компанию его отца. Сам школьник оказался нетрезв. С его родителями сейчас разбираются полицейские.

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Канал отмечает, что в 2021 году подросток выиграл третье место на этапе чемпионата России по картингу.

Напомним, что утром 18 марта на 68-м км МКАД столкнулись два грузовика. В результате аварии один из них опрокинулся на проезжую часть. О пострадавших не сообщалось. Движение в районе ДТП было временно затруднено.