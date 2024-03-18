В Мордовии в ДТП погибли два человека

Три автомобиля столкнулись в Мордовии, в результате погибли два человека, пятерых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Мордовии.

"18 марта в 18:07 на улице Октябрьская в пос. Луковка 43-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашинами Datsun и Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Datsun от полученных травм скончались на месте происшествия, еще пять участников дорожно-транспортного происшествия госпитализированы", - говорится в сообщении.