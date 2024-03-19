Подросток устроил дрифт на футбольном поле школы

16-летний подросток прокатился на машине по футбольному полю школы №27 в Чите, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

«Молодой человек свою вину полностью признал. В отношении него возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.7, по части 1 статьи 12.2 и по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Административные материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».