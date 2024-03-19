В Кемерове произошло тройное ДТП с такси

Жесткое ДТП с такси произошло на проспекте в Кемерове
На одном из проспектов в Кемерове сегодня произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси.
Сегодня, 19 марта, на проспекте Московском в Кемерове произошло ДТП. Как пишут пользователи сервиса 2ГИС, участниками аварии стали три автомобиля.
На фото с места происшествия заметно, что в результате две легковушки, на одной из которых есть наклейки такси, получили серьезный урон – их передние части оказались разбиты.
Кроме того, момент аварии запечатлели на видео, которое также опубликовали в соцсетях.
В городской ГИБДД редакции VSE42.Ru сообщили, что сигнал о ДТП зарегистрирован не был.