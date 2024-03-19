В Кемерове произошло тройное ДТП с такси

На одном из проспектов в Кемерове сегодня произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси.

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Сегодня, 19 марта, на проспекте Московском в Кемерове произошло ДТП. Как пишут пользователи сервиса 2ГИС, участниками аварии стали три автомобиля.

На фото с места происшествия заметно, что в результате две легковушки, на одной из которых есть наклейки такси, получили серьезный урон – их передние части оказались разбиты.

Кроме того, момент аварии запечатлели на видео, которое также опубликовали в соцсетях.

В городской ГИБДД редакции VSE42.Ru сообщили, что сигнал о ДТП зарегистрирован не был.