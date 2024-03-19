Под Тулой в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля и грузовик с прицепом столкнулись на трассе Лопатково - Ефремов в Тульской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще один человек пострадал, сообщил журналистам начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела "Ефремовский" Сергей Рогов.

По его словам, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария с участием легковых машин Lada 2115 и Opel Astra, а также "Камаза" с прицепом произошла на 95-м км дороги Лопатково - Ефремов. Обстоятельства совершения ДТП устанавливаются. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что на месте происшествия работу спецслужб координирует исполняющий обязанности Ефремовского межрайонного прокурора Сергей Саков.