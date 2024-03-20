Появилось видео серьезного ДТП с пятью иномарками в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель внедорожника Jeep вылетел на красный сигнал светофора и врезался в четыре машины. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.

«Страшная авария произошла накануне вечером в Выборгском районе. На перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов Jeep собрал Volkswagen, Lexus, Mitsubishi и Mercedes. Водитель не ехал быстро, а невысоко летел», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека, среди них 15-летний подросток. Сейчас они находятся в больнице.

До этого в Красноярске мужчина выкинул из багажника машины кошку и специально наехал на нее. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.