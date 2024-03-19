В Петербурге произошло массовое ДТП: столкнулись пять иномарок

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на перекрестке столкнулись пять иномарок. Пострадали два человека, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел во вторник, 19 января, на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Столкнулись пять автомобилей, в том числе, «Мерседес», «Лексус» и «Митсубиси».

На кадрах с места происшествия заметно, что большая часть машин получила серьезные повреждения. На земле валяются осколки стекол и отлетевшие от автомобилей запчасти.

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На месте происшествия прибыли МЧС, полиция, реанимобиль. Данные о состоянии пострадавших пока нет. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 50-летний водитель иномарки не справился с управлением, когда двигался по Разъезжей улице на большой скорости. Он сбил девушку и протаранил несколько автомобилей.