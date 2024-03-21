Грузовик столкнулся с легковушкой на МКАД

Грузовик протаранил легковушку на МКАД. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло на внутренней стороне 49-го километра МКАД. Грузовик протаранил ехавший впереди автомобиль, из-за чего тот остановился. Затем в них врезалась еще одна машина.

Авария попала на видео.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

— Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Похожий инцидент произошел на внешней стороне 84-го километра МКАД возле развязки с Алтуфьевским шоссе. Фура протаранила легковушку и перевернулась.