Два автомобиля провалились под асфальт в Москве

В Северо-Восточном административном округе Москвы два автомобиля провалились в яму, которая образовалась из-за обвала грунта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Два провала общей площадью 5 квадратных метров образовались на Путевом проезде. Их глубина уточняется. На месте происшествия работают спасатели МЧС. Причины инцидента выясняются.

Как сообщает ТАСС, в происшествии никто не пострадал. Автомобили извлекают из ям.

Напомним, что 19 марта в московском районе Гольяново под автомобилем такси провалился асфальт. Водитель двигался со стороны двора дома по Щелковскому шоссе, когда под автомобилем внезапно образовалась яма.

В инциденте никто не пострадал. Дыра в асфальте оказалась довольно большой — 5 на 3 метра. Существовала дальнейшая угроза обвала грунта с расширением провала. К восстановительным работам привлекли работников «Мосводоканала».