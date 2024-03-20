Под Ростовом перевернулась фура с наполнителем для кошачьих туалетов

В Ростовской области на трассе перевернулась фура с наполнителем для кошачьих туалетов. Об этом сообщает Don24.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, которые публикуют кадры в социальных сетях.

Авария произошла на трассе между Ростовом и Батайском на втором ярусе транспортной развязки. Фура опрокинулась на бок и содержимое рассыпалось по асфальту, в том числе по пролегающей под пролетом дороге.

Очевидец отметила, что кроме наполнителя с моста также падали куски сломанного ограждения. О пострадавших в результате происшествия не уточняется. В полиции пока не комментировали инцидент.

Напомним, что 19 марта крупная авария произошла в Казани — там на улице Залесной столкнулись фура и легковой автомобиль. По предварительной информации причиной столкновения стал неаккуратный маневр третьего участника движения — водителя каршерингового автомобиля, который подрезал грузовик. Фура начала маневрировать и врезалась в иномарку.