В Самарской области в ДТП с двумя "Газелями" пострадали три человека

Столкновение грузопассажирской и грузовой "Газелей" произошло на трассе М-5 под Сызранью в Самарской области. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, ДТП произошло около 16:35 (15:35 мск) на 892-м км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе.

"[Произошло] столкновение двух "Газелей". Трое пострадавших, из них один ребенок, госпитализированы", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, несовершеннолетнему пострадавшему 16 лет.

Сотрудники территориального управления ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии.