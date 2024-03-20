Дело возбудили после ДТП с участием пяти иномарок на севере Петербурга

Массовое ДТП произошло 19 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где столкнулись сразу пять иномарок. Как сообщили в региональном главке МВД, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В сообщении указывается, что авария произошла на пересечении Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов. Установлено, что одной из пострадавших в ДТП был причинён тяжкий вред здоровью.

«Предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулём Jeep, с места происшествия скрылся, полицией приняты меры к его розыску и задержанию», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух «газелей» в Самарской области, в результате которого пострадали три человека.