В Нижнем Новгороде поймали водителя, который катал пассажиров на крыше "Жигулей"

В Нижнем Новгороде полиция нашла водителя, который катал пассажиров на крыше «Жигулей». Об этом сообщили в МВД Нижегородской области.

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Отмечается, что правоохранители узнали о проделках водителя благодаря ролику, который разошелся в сети. На нем мужчина катал пассажиров на крыше «Жигулей» и также тащил их на тросе за машиной. Нарушителем порядка оказался 19-летний житель Бора. Как оказалось, у водителя нет полиса ОСАГО, а автомобиль снят с учета ГИБДД.

Молодого человека обвиняют в административных правонарушениях, в частности, в перевозке людей вне кабины транспортного средства и управлении незарегистрированной машиной.

До этого выяснилось, что пьяный водитель возил пассажиров из Сочи в Адлер на сломанной маршрутке. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, также на него завели административное дело. Маршрутку поместили на спецстоянку.