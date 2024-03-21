В Северной Осетии 11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным микроавтобусом

В Ирафском районе Северной Осетии микроавтобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой. В результате пострадали 10 пассажиров и водитель микроавтобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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Столкновение произошло на въезде в селение Чикола в 70 километрах от Владикавказа. Группа туристов из 15 человек передвигалась на автобусе Mercedes и столкнулась с грузовиком MAN.

"На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №9, которые оказали помощь пострадавшим и транспортировали их в карету скорой помощи. Водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 года рождения, доставлены в лечебные учреждения", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Двух человек доставили в Республиканскую больницу во Владикавказ, еще девять находятся в Чиколинской ЦРБ. В результате ДТП никто не погиб.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.