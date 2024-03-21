В Воронеже водитель маршрутки прищемил палец пассажирки и уехал, оторвав его

В Воронеже женщина лишилась пальца, когда выходила из автобуса. Об этом сообщает Telgram-канал «Полиция Воронежской области».

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«Водитель микроавтобуса, следовавший по маршруту №97, на остановке общественного транспорта у дома №45 по Ленинскому проспекту, во время посадки прищемил дверью пассажира, после чего уехал. 39-летней местной жительнице в медучреждении поставлен диагноз — травматическая ампутация фаланги пальца правой руки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция проводит проверку. О том, задержан ли водитель автобуса, не сообщается.

До этого в ДТП с фурой в Северной Осетии пострадали 11 туристов из Подмосковья. На место аварии прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.