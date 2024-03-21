В Челябинске трамваи устроили ДТП на путях

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавская 21 марта произошло ДТП с участием трамваев. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, один трамвай въехал в кузов другого.

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«Закрыто движение трамваев на Чичерина. В связи с ДТП на проспекте Победы — улице Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщили в пресс-службе перевозчика «ЧелябГЭТ».

ДТП попало на камеры компании «Интерсвязь». Согласно кадрам, трамвай въехал в попутный транспорт той же линии. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции города. Там обещали уточнить информацию.

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