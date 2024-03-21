Пять человек пострадали в ДТП с горящими автомобилями в Астраханской области

В Астраханской области два автомобиля загорелись в результате ДТП. Пострадали пять человек.

В Астраханской области на автодороге в Икрянинском районе водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем LADA под управлением мужчины 1960 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, пассажиры иномарки – мужчина 1957 года рождения и девушка 1990 года рождения, а также пассажир автомобиля LADA 1967 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Из-за ДТП произошло возгорание транспортных средств.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по Астраханской области.