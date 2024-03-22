В сети появилось видео с регистратора, который заснял момент наезда автомобиля Haval на женщину с ребенком в коляске в Костроме.

ДТП произошло накануне на пересечении улиц Симановского и Терешковой. Как рассказали очевидцы, машина выехала на тротуар и вдавила молодую женщину с 10-месячным ребенком в стену магазина. По имеющимся данным, водитель уходил от другого столкновения, что в итоге привело к еще более серьезной аварии.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас ребенок находится в коме с многочисленными травмами, в том числе с черепно-мозговой. Мать девочки тоже получила травмы, но об их характере не сообщается.

Отмечается, что расследование взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Против 56-летнего водителя Haval возбудили уголовное дело.

До этого в ДТП с фурой в Северной Осетии пострадали 11 туристов из Подмосковья. В их числе был ребенок 2011 года рождения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.