Петербурженку госпитализировали с рваной раной бедра после ДТП

Жительница Петербурга попала в больницу после того, как перебежала дорогу. Об этом сообщает сообщество «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на улице Беринга. По информации источника, женщина направлялась домой и перебежала дорогу в непредназначенном для этого месте. В этот момент ее сбил уроженец Таджикистана.

Машина разрезала женщине бедро крылом, россиянку госпитализировали с рваной раной бедра. Пациентка поступила в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Ей предстоит длительное восстановление после аварии.

До этого в Петербурге пенсионерка перешла дорогу в неположенном месте и была сбита машинами дважды. Сначала ее сбил автомобиль марки Exeed и после того, как женщину отбросило на встречную полосу, на нее наехал Volkswagen.