По факту смертельного ДТП на Новорижском шоссе возбуждено уголовное дело

По факту ДТП на Новорижском шоссе, в результате которого погибла женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 22 марта.

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По ее словам, дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура контролирует ход расследования и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на 20-м километре автодороги. Водитель BMW остановилась из-за неисправности автомобиля и вышла на дорогу. В этот момент в легковушку врезался автомобиль Kia. В результате столкновения погибла женщина-пешеход 1972 года рождения.