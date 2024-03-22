Грузовик сгорел на шоссе Энтузиастов в Москве. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «360».

Инцидент произошел примерно в 400 метрах от МКАД. На видео видно, что кабина полностью объята огнем и от нее валит черный дым.

На запись попал диалог двух людей из проезжавшего мимо автомобиля. Судя по их словам, водитель успел «выскочить» из грузовика. Причины происшествия неизвестны.

Напомним, что аналогичный случай произошел 20 марта 624-м километре трассы М-5 в Пензе. Фура загорелась посреди дороги и заблокировала движение в сторону Москвы. По словам одного из местных жителей, грузовой автомобиль был пуст.

К ликвидации возгорания привлекли 6 человек и единицу техники. Пострадавших и жертв нет. Движение по М-5 возобновили после ликвидации последствий ДТП.