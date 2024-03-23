В Липецкой области в ДТП пострадали пять человек

ТАСС, 23 марта. Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Елецком районе Липецкой области, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП пострадали пять человек, из них двое детей 2009 и 2022 годов рождения. В настоящее время движение на участке трассы частично ограничено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют движение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 13:15 на 373-м км автодороги М-4 "Дон", там произошло столкновение легковых автомобилей Coolray, Renault Logan, Nissan Qashqai и грузовика Volvo.