Ребенка сбила машина, когда он выбегал из "Крокуса"

Восьмилетнего мальчика сбила машина, когда он выбегал из "Крокус Сити Холла", где произошел теракт.

"Когда выбегали из "Крокуса", ребенка на полной скорости сбила машина", – об этом РЕН ТВ рассказала мама ребенка.

Ребенок находится в больнице. Он в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее "Свободная Пресса" писала, что число погибших в результате теракта, предварительно, составило более 60 человек. Об этом сообщает СК.

Также сообщается, количество взрослых, пострадавших во время теракта в «Крокусе», достигло 60 человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.