В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание и влетел в забор

В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание прямо на дороге и влетел в ограждение. О происшествии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что в автобусе был 21 человек, никто не пострадал. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городской ГИББД.