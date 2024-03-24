Ребенок погиб в ДТП с уснувшим водителем под Сургутом

Три человека погибли и еще 13 получили травмы в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

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Авария произошла около 06:20 на 92-м километре автодороги "Сургут – Когалым". По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet Niva 1971 года рождения уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

Там машина столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом "Когалым – Сургут", утончили в ГИБДД.

"В результате ДТП водитель Niva 1971 года рождения, пассажирка 1993 года рождения и ребенок 2015 года рождения скончались на месте", – говорится в сообщении.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем телеграм-канале уточнил, что на территории ДТП работали пять бригад скорой медицинской помощи.

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Ранее ДТП с участием автобуса произошло в районе дома 67 по Анадырскому проезду. Как сообщили в столичном Дептрансе, водитель автобуса 774-го маршрута не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. Пострадали два пассажира, им оказывается необходимая медицинская помощь.