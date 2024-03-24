В Югре в ДТП легковушки и микроавтобуса погибли три человека

В Югре на 93-м километре трассы Сургут — Когалым произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса «ГАЗель Next» и «Нивы», сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в соцсетях.

Авария случилась утром 24 марта. В результате лобового столкновения три пассажира «Нивы» (двое взрослых и ребенок) погибли на месте. Пострадали 16 человек, находившихся в «ГАЗели». Госпитализировали трех человек — одного с травмой тяжелой степени и двух — со средней тяжести. Всех эвакуировали вертолетом в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

Как писала «Парламентская газета», 16 марта произошло массовое ДТП на трассе между Тюменью и Омском. Жертвами аварии стали семь человек.