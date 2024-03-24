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В Тюмени восьмилетний ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем

В Тюмени произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщает ГИБДД региона.

В Тюмени пьяный водитель врезался в машину с восьмилетним ребенком
© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Бабарыкина. По версии правоохранителей, 40-летний водитель автомобиля марки Ford выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Volkswagen, в салоне которого находился восьмилетний ребенок.

В результате пассажир пострадал. О его состоянии не сообщается. Информация о том, понадобилась ли ребенку госпитализация, отсутствует.

Как полагают правоохранители, в момент аварии мужчина за рулем Ford был пьян, на это указывают показания алкотестера.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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