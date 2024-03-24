В Пятигорске экскурсионный автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной

Сотрудники полиции Ставропольского края выясняют в городе Пятигорске причины ДТП пассажирского экскурсионного автобуса с детьми в салоне и специального автомобиля пожарной охраны. Как сообщает Telegram-канал ГУВД РФ по региону, в результате этого происшествия пострадали трое взрослых и школьница.

© Российская Газета

По предварительным данным Госавтоинспекции Ставрополья, авария произошла 24 марта около 18 часов на проспекте Калинина (вблизи с пересечением с улицей Пастухова) города-курорта. Здесь столкнулись экскурсионный автобус и спецавтотранспорт МЧС региона.

По словам заместителя командира взвода №1 ОР ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Пятигорску, майор полиции Вячеслава Зотова, после ДТП в пятигорскую больницу с травмами различной степени были госпитализированы 12-летняя девочка (У ребенка медики констатировали ушиб колена), оба водителя этих машин, а также пассажир следовавшей на вызов пожарной охраны.

Как выяснили правоохранители, автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион Кавминвод. После инцидента детей из экскурсионного автобуса сменным транспортом отправили в одну из гостиниц Пятигорска.

Сообщается, что в данный момент на месте происшествия работают наряды ДПС. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и степень ответственности участников аварии.