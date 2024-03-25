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Мужчина угнал скорую после ДТП и спровоцировал еще одну аварию

Житель Ярославской области устроил ДТП, угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками внутри и снова попал в аварию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы регионального управления МВД и областной прокуратуры.

Мужчина угнал скорую после ДТП и спровоцировал еще одну аварию
© globallookpress.com

Инцидент произошел возле поселка Туношна в Ярославском районе. По предварительной информации, 44-летний местный житель за рулем Lada Vesta попал в аварию, в которой пострадала его пассажирка.

«Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — рассказали в прокуратуре.

В результате второй аварии пострадали двое медиков. Их вместе с ранее травмированной женщиной доставили в медицинское учреждения. Как уточнил источник агентства в экстренных службах, в момент угона автомобиля медики находились внутри салона скорой помощи вместе с пациенткой. Сам виновник ДТП не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

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