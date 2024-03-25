Трасса М-11 оказалась перекрыта из-за горящего грузовика
На трассе М-11 перевернулся и загорелся грузовик, движение по дороге полностью перекрыто в сторону Москвы. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошел на 551-м километре. Там произошло опрокидывание грузовика с последующим возгоранием. В результате произошедшего пострадал водитель грузовика, его передали врачам.
«Движение по федеральной трассе перекрыто в сторону Москвы», — говорится в тексте.
Для тушения горящего грузовика в Новгородской области были направлены две машины МЧС России, специалисты ликвидировали пожар прямо на трассе. В настоящее время огонь полностью ликвидирован.
Также сообщается, что проезжая часть очищена, движение осуществляется по правой полосе.
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