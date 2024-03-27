Мужчина, пинавший автомобиль скорой помощи под Краснодаром, оказался колдуном

За рулем автомобиля Mercedes-Benz, который заблокировал проезд автомобилю скорой помощи под Краснодаром, оказался колдун. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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«Красный гелик без номеров заблокировал машину скорой на дороге в Краснодарском крае. За рулем был колдун (он так себя называет), который практикует магию вместе с женой в соцсетях», — говорится в сообщении.

Дорожный инцидент произошел на трассе в станице Динской в минувшие выходные. Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть Интернет конфликт между водителями иномарки и каретой скорой медицинской помощи.

Судя по видео, во время инцидента мужчина несколько раз замахивается на водителя скорой помощи рукой и сильно кричит на него. Затем начинает пинать машину. Немного позже «скорая» уезжает по обочине с включенными спецсигналами.

Составлены и направлены на рассмотрение в суд материалы по части 2 статьи 12.17 КоАП, по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».