Авария произошла 8 февраля 2022 года. Бизнесмен нарушил правила и протаранил на своём Mercedes-Benz S350 несколько попутных машин. Пострадали четыре человека. Их гражданские иски удовлетворены частично.

Как пишет Mash, владельца девелоперской компании S.Holding отправили в колонию-поселение на три с половиной года и запретили управлять автомобилем два с половиной года.

Официального подтверждения этой информации пока не было.