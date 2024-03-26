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В Нижнем Тагиле танк протаранил авто, пытавшийся проскочить на красный свет

Танк врезался в легковой автомобиль на регулируемом перекрестке в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. Отмечается, что легковушка на запрещающий сигнал светофора решила проехать перед танком, но не успела. Боевая машина врезалась в водительскую сторону автомобиля.

В пресс-службе Уралвагонзавода заявили, что танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора.

О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что в подмосковных Химках полицейский разбил три стоявшие на парковке машины и врезался в проезжавший мимо кроссовер. Полиция проводит проверку.

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