В Нижнем Тагиле танк столкнулся с легковым автомобилем

Танк "Уралвагонзавода" столкнулся с легковым автомобилем, когда бронетехника двигалась по специальному проезду в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

"Танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора", - сказал собеседник агентства, комментируя ДТП.

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Ранее в нескольких СМИ появилось видео, на котором танк врезается в автомобиль, который пытался проехать на красный свет светофора.