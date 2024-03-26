В Нижнем Тагиле танк столкнулся с легковым автомобилем
Танк "Уралвагонзавода" столкнулся с легковым автомобилем, когда бронетехника двигалась по специальному проезду в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.
"Танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора", - сказал собеседник агентства, комментируя ДТП.
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Ранее в нескольких СМИ появилось видео, на котором танк врезается в автомобиль, который пытался проехать на красный свет светофора.