В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Булгаково - Инзер - Белорецк в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Лобовое столкновение автомобилей Renault и Toyota произошло между деревнями Ильтеряково и Шаймуратово. На место выезжали сотрудники МЧС России, которые произвели деблокирование пострадавших. К сожалению, результате ДТП два человека погибли до приезда скорой. Еще два человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии, обстоятельства произошедшего уточняются.