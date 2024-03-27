Под Калининградом в результате ДТП пострадали два человека

Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе Калининград - Нестеров, пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части №14. Выяснилось, что в результате аварии два человека получили травмы. В микроавтобусе оказался зажат пассажир. Пожарные деблокировали пострадавшего. Водителя и пассажира передали медикам", - говорится в сообщении.

О погибших не сообщается.

Последствия происшествия ликвидировали пять человек личного состава, была задействована одна единица техники. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

По данным областной ГИБДД, из-за аварии одна полоса дороги по направлению в город Черняховск временно перекрыта.