Автомобиль сбил пешехода на улице Свободы в Москве

Автомобиль сбил пешехода на улице Свободы. Об этом в среду, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Отмечается, что авария произошла в районе дома №35/с13. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и подробности произошедшего уточняются.

— Движение по улице Свободы не затруднено, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Накануне грузовик и семь автомобилей столкнулись в Ленинском городском округе. Авария произошла примерно в 21:30 на 28-м километре автодороги М2 «Крым» в сторону области. В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.