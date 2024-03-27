Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Свободы

В результате ДТП на улице Свободы пострадал 12-летний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 27 марта.

© Вечерняя Москва

По ее словам, ребенок переходил дорогу вне зебры и был сбит автомобилем. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

— Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — подчеркнула Нефедова.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе дома № 35/с13 по улице Свободы. Движение на участке не было затруднено.