В Тульской области в результате ДТП погибли два человека

Столкновение легковых автомобилей Audi и Chevrolet произошло в Щекинском районе Тульской области. После ДТП автомобиль Chevrolet загорелся, в результате в нем погибли два человека, в Audi трое получили травмы, среди них ребенок в возрасте 6 лет, сообщил журналистам замкомандира ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области капитан полиции Никита Серегин.

"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Audi, девочка шести лет и женщина, которые доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажир автомобиля Chevrolet погибли на месте. В настоящее время их личности устанавливаются. Движение на данном участке не затруднено, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, занимаются ликвидацией последствий ДТП", - сказал он.

По данным полиции, ДТП произошло в 17 часов на 237-м км автодороги М-2 "Крым".