В Курске десять человек пострадали в массовом ДТП

В Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.

Об этом сообщает правительство Курской области

«Предварительно, пострадали десять человек (шестеро госпитализированы), среди пострадавших двое несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Также была опубликована видеозапись аварии, снятая на камеру в автобусе, который был возле места происшествия.

Ранее три человека погибли и ещё 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре.