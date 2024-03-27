В Курске десять человек пострадали в массовом ДТП
В Курске десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП.
Об этом сообщает правительство Курской области
«Предварительно, пострадали десять человек (шестеро госпитализированы), среди пострадавших двое несовершеннолетних», — говорится в заявлении.
Также была опубликована видеозапись аварии, снятая на камеру в автобусе, который был возле места происшествия.
Ранее три человека погибли и ещё 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре.