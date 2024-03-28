На Кубани в результате ДТП погиб один человек

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей, три из которых грузовые, произошло на трассе в Краснодарском крае, в результате аварии погиб 19-летний водитель легкового авто. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Авария произошла на автодороге Краснодар - Верхнебаканский.

"19-летний водитель, управляя автомобилем "Лада-Калина", при движении со стороны Новороссийска в Краснодар при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз", который двигался во встречном направлении. После чего легковой автомобиль при движении по инерции столкнулся с грузовым автомобилем "Скания", а "Камаз" на встречной полосе столкнулся с грузовиком "Исудзу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Лады" получил не совместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия.