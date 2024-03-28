$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

В ЮАР произошла авария с автобусом, погибли 45 человек

Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР). Как сообщает SABC News, средство транспорта упало с моста, а жертвами ДТП стали 45 человек.

В ЮАР 45 человек погибли в аварии с автобусом
© globallookpress.com

По предварительной информации, а автобусе находились паломники, которые ехали из ботсванского города Габороне в южноафриканскую Морию. На горном перевале в Лимпопо транспортное средство потеряло управление и слетело с моста. Выжил всего один пассажир — восьмилетнюю девочку госпитализировали после аварии, причем в больницу ее доставили на вертолете.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга уже выразила соболезнования в связи с трагедией.

27 марта в Балтиморе, США обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки — в него врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. Известно о шести погибших.

ДТП
Фрэнсис Скотт
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости