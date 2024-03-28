В ЮАР 45 человек погибли в аварии с автобусом

Авария с автобусом произошла в Южно-Африканской республике (ЮАР). Как сообщает SABC News, средство транспорта упало с моста, а жертвами ДТП стали 45 человек.

По предварительной информации, а автобусе находились паломники, которые ехали из ботсванского города Габороне в южноафриканскую Морию. На горном перевале в Лимпопо транспортное средство потеряло управление и слетело с моста. Выжил всего один пассажир — восьмилетнюю девочку госпитализировали после аварии, причем в больницу ее доставили на вертолете.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга уже выразила соболезнования в связи с трагедией.

27 марта в Балтиморе, США обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки — в него врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. Известно о шести погибших.