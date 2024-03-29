На челябинской трассе случилось смертельное ДТП с «Газелью»

«По предварительным данным, 46‑летний водитель «Тойоты» не справился с управлением при завершении обгона, выехал на встречку и врезался в «Газель», – сообщили в Госавтоинспекции региона.

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При этом обгон был разрешен. На месте скончалась 51-летняя гражданка Киргизии. У четверых человек зафиксировали телесные повреждения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Кунашакском районе Челябинской области случилось ДТП со смертельным исходом. Утром 28 марта на встречной полосе столкнулись лоб в лоб «Рено Логан» и «Лада Гранта».

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Челябинской области.