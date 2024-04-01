В Курганской области водитель сбил и протащил за машиной полицейского

В Курганской области водитель отечественного автомобиля сбил сотрудника Госавтоинспекции и протащил его по улице. Об этом сообщает Telegram-канал полиции региона. Инцидент произошел на территории Шатровского муниципального округа.

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«Автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-21099. Сотрудники полиции приняли решение осуществить проверку документов у водителя. Нарушитель проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость. После чего злоумышленник ударил полицейского дверью автомобиля и протащил за транспортным средством несколько метров», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Машина отправлена на штрафстоянку. О состоянии сотрудника полиции ничего неизвестно.