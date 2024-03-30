В Алтайском крае из тонущего автобуса спасли пассажиров

Девять человек, в том числе два ребенка, эвакуированы из рейсового автобуса, который из-за паводка в Алтайском крае съехал в кювет и начал тонуть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Волчихинский район, 194-й км автодороги регионального значения К-03 в районе населенного пункта Бор-Форпост. Произошел съезд с трассы пассажирского автобуса Барнаул - Ключи", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Людей эвакуировали из автобуса, их доставляют в Бор-Форпост. Автобус остается в кювете, заполненном талой водой.

По данным на 30 марта, талые воды подтопили в Алтайском крае 254 участка и 10 домов. Из-за переливов перекрыты несколько участков дорог.