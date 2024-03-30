В Оренбурге в ДТП погиб человек

Автомобиль врезался в столб в Оренбурге, в результате один человек погиб, двое несовершеннолетних травмированы, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале.

"На Загородном шоссе [в Оренбурге] автомобиль ВАЗ-2115 въехал в столб на обочине дороги. <...> В результате аварии погиб пассажир, двое несовершеннолетних получили травмы", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле находились пять человек. Спасатели деблокировали пострадавших из машины.