В ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем погибли два человека

Большегруз «Скания» столкнулся с «Камазом» и легковой «Дэу» в Орловской области. В ДТП погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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Столкновение трех транспортных средств произошло вчера, 29 марта на 30 километре автодороги «Орел – Тамбов». Водитель «Скании» столкнулся с «Камазом», а затем с легковым автомобилем «Дэу».

«В результате ДТП водитель 1987 г.р. и пассажир а/м «Дэу» — девочка 2011 г.р. скончались от полученных телесных повреждений», — сообщили в полиции.

Также пострадала пассажирка легкового автомобиля — женщина 1992 года рождения. После оказания медпомощи ее отправили на амбулаторное лечение.

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Против 55-летнего водителя «Скании» возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до семи лет.

Водитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.