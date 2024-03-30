В Красноярском крае лесовоз опрокинулся и завалил бревнами дорогу

В Красноярском крае трасса »Красноярск — Енисейск» оказалась перекрыта из-за бревен, которые высыпались из опрокинувшегося лесовоза. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой ГИБДД.

«На 319-м км автодороги Красноярск — Енисейск, водитель 1985 г.р., управляя автомобилем «КамАЗ», груженный лесной продукцией, допустил наезд на металлическое ограждение», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В результате этого автомобиль опрокинулся на левый бок и бревна из него высыпались на проезжую часть, заблокировав движение. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД организовали на аварийном участке реверсивное движение по одной полосе.

На кадрах с места происшествия видно, что для этого пришлось убрать часть бревен с дороги.

До этого на Урале ГИБДД перекрыла проезд по Серовскому тракту из-за угрозы обрушения моста. На мосту проводятся восстановительные работы.