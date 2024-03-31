Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Калужской области

Шесть человек получили травмы при столкновении трех кроссоверов в Калужской области. Об этом 31 марта сообщается на странице регионального управления МВД в соцсетях.

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Дорожно-транспортное происшествие имело место около полудня на 92-м километре трассы А-130 «Москва - Малоярославец — Рославль». По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте не уступил дорогу ехавшей по главному пути иномарке Nissan Qashqai, которым управлял 21-летний парень.

После столкновения первую машину отбросило на стоявший на перекрестке Nissan X-Trail, за рулем которого находился 44-летний мужчина. В итоге пострадали трое автолюбителей, пассажирка Suzuki 1963 года рождения и две 21-летние девушки, находившиеся в салоне Nissan. Всех их доставили в больницу.

Как писала «Парламентская газета», в минувшую среду в Курске водитель автобуса учинил ДТП с участием девяти транспортных средств. Он врезался в несколько машин и протаранил другой стоявший на остановке автобус. Травмы получили десять человек, в том числе двое детей.