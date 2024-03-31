В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами

Авария произошла 31 марта в районе 17:40 на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской в Геленджике. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с внедорожником и опрокинулся на бок. Шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба администрации города.

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Отмечается, что всего в микроавтобусе в момент столкновения находилось девять пассажиров. На месте им оказали помощь сотрудники МЧС и скорой помощи.

Причиной аварии стало неосторожное поведение водителя внедорожника Toyota. Он не уступил дорогу маршрутке, из-за чего и случился инцидент.

В минздраве Краснодарского края заявили, что все шесть пострадавших в ДТП были доставлены в медучреждение, им оказывается необходимая помощь.